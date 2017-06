Justizminister Heiko Maas weist Kritik an Facebook-Gesetz zurück

Justizminister Heiko Maas (SPD) hat die anhaltende Kritik an seinem Gesetzentwurf gegen Hasskommentare in den sozialen Netzwerken zurückgewiesen. „Wem am Schutz der Meinungsfreiheit gelegen ist, der darf nicht tatenlos zusehen, wie der offene Meinungsaustausch durch strafbare Bedrohung und...