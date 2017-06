Berlin Die SPD will noch in dieser Woche über die Ehe für alle im Bundestag abstimmen lassen. Das sagte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in Berlin.

