Bericht: EU nimmt Türkei mehr Flüchtlinge ab als vereinbart

Die EU-Staaten nehmen laut „Bild“-Zeitung fünfmal so viele Migranten aus der Türkei auf wie im Flüchtlings-Deal mit Ankara vereinbart. Dies gehe aus neuen Zahlen der EU-Kommission hervor, berichtete die Zeitung am Dienstag.Danach wurden seit Inkrafttreten der Vereinbarung mit Ankara am 20. März...