Hamburg ist vor dem G20-Gipfel im Ausnahmezustand

Hamburg hat spätestens seit der Eröffnung der Elbphilharmonie Erfahrung mit Ausnahmezuständen. Aber der Wirbel um das neue Konzerthaus ist nichts im Vergleich zu dem, was sich kurz vor dem G20-Gipfel am 7. und 8. Juli in Deutschlands zweitgrößter Stadt abspielt. Hamburg ist kaum wiederzuerkennen,...