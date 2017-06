Warum vielen Menschen Ende 40 im Alter Armut droht

Was wird mit der Generation der sogenannten Babyboomer nicht alles verbunden: Hohe Einkommen, Einfluss in Politik und Wirtschaft, Kaufkraft. Nun zeigt eine Studie der renommierten Bertelsmann-Stiftung eine andere Seite dieser Generation. Rund 20 Prozent derer, die heute Ende Vierzig sind, sind demnach bei Renteneintritt von Armut bedroht. Das heißt, jeder Fünfte, der zwischen 2031 und 2036 in Rente geht, muss statistisch im Alter...