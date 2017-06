Trauer-Konvoi per Schiff für verstorbenen Helmut Kohl

Vor der Beisetzung des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl am kommenden Samstag wird der Sarg mit dem Leichnam am Nachmittag durch seine Geburtsstadt Ludwigshafen gefahren. Am Rheinufer wird der Sarg dann auf das Schiff „MS Mainz“ gebracht und ins rund 20 Kilometer entfernte Speyer transportiert,...