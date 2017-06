Berlin "#Friede sei mit dir" - unter diesem Motto haben rund 100 Menschen in Berlin an einem Friedensmarsch von Muslimen teilgenommen. Sie demonstrierten am Abend im Zentrum der Hauptstadt gegen islamistischen Terror und für den Frieden. Der Berliner Polizei zufolge waren 1500 Menschen angemeldet. Vergangene Woche hatten sich in Köln nach Veranstalterangaben etwa 3000 Menschen zu einem Friedensmarsch von Muslimen versammelt. Erwartet worden waren zehntausend Teilnehmer.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder