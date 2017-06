Brüssel Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sind in Brüssel zu ihren Gipfel-Beratungen zusammengekommen. Themen des zweitägigen Treffens sind die gemeinsame Verteidigungspolitik in der EU, der Kampf gegen den Terror, der Einsatz für freien und fairen Welthandel, der Klimaschutz sowie die wirtschaftliche Entwicklung in Europa. Das geplante Ausscheiden Großbritanniens aus der EU wird auch bei einem Treffen ohne die britische Premierministerin Theresa May zur Sprache kommen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder