Abschiebungen nach Afghanistan werden wohl fortgesetzt

Ungeachtet der Krisenlage in Afghanistan könnte nach Medienberichten in der kommenden Woche erneut ein sogenannter Abschiebeflug in Richtung Kabul starten. Nach übereinstimmenden Berichten von NDR und Spiegel Online aus der Nacht zum Donnerstag ist geplant, am Mittwoch abgelehnte Asylbewerber – in...