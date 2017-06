Tote Flüchtlinge im Kühllaster – Prozess in Ungarn beginnt

Knapp zwei Jahre nach dem Erstickungstod von 71 Flüchtlingen in einem Kühllaster hat am Mittwoch in Ungarn der Prozess gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen dieser Katastrophe begonnen. Vor dem Gericht in Kecskemét in Südungarn sind vier Männer des Mordes angeklagt. Drei der Männer sind Bulgaren,...