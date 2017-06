Queen-Rede - Welche geheime Botschaft verbirgt sich hinter dem Hut der Königin?

Viel Blau, darauf ein paar gelbe Punkte, die – bei etwas Phantasie – auch kleine Sterne sein könnten. Der Hut, den die britische Königin Elizabeth II. am Mittwoch bei ihrer traditionellen Queen’s Speech vor dem Oberhaus trug, erinnerte so manchen Beobachter an die EU-Flagge.Wollte uns die Monarchin...