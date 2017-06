Warum die Zahl der Anschläge während des Ramadans steigt

Am Samstag, den 24. Juni, endet der islamische Fastenmonat – eine Periode verheerender Terroranschläge, die Islamisten in mehreren Ländern verübten. Die Schauplätze der Gewalt reichen rund um den Globus: In Ägypten stürmen IS-Anhänger einen Bus mit koptischen Christen, in Bagdad explodieren...