US-Präsident Donald Trump will Nordkorea zur Rechenschaft ziehen

Am 29. Dezember 2015 steigt Otto Warmbier am Flughafen von Peking in eine Maschine, die ihn nach Nordkorea bringen soll. Der amerikanische Student hat eine Fünf-Tage-Tour in das abgeschottete Land gebucht, als Teil einer kleinen Reisegruppe. Anschließend will Warmbier zurück nach China reisen, um...