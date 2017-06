Bundesweite BKA-Razzien wegen Hasskriminalität im Netz

Das Bundeskriminalamt (BKA) ist am Dienstag in mehreren Bundesländern gegen Hasskriminalität im Netz vorgegangen. Seit 6 Uhr seien 23 Polizeidienststellen in 14 Bundesländern im Einsatz, hieß es in einer BKA-Pressemitteilung. Sie durchsuchten etwa Wohnungen und vernahmen Verdächtige. Die verfolgten...