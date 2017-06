May: Terrorismus wird uns nicht spalten

London Die britische Premierministerin Theresa May hat den Terroranschlag in London als "widerlich" verurteilt. Das Land werde sich durch die Tat aber nicht spalten lassen, sagte die Regierungschefin nach einer Krisensitzung in Westminster. Bei dem 48 Jahre alten Tatverdächtigen handle es sich um einen weißen Mann, sagte May weiter. In der Nacht war ein Lieferwagen vor einer Moschee in eine Menschengruppe gerast und hatte zehn Menschen verletzt. Es wird noch geklärt, ob ein Todesfall durch den Lieferwagen verursacht wurde.

