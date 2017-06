Brexit-Unterhändler erstmals an einem Tisch

Brüssel Die Gespräche über den Brexit haben begonnen. Ein Jahr nach der Entscheidung der Briten für den Austritt aus der Europäischen Union kamen EU-Chefunterhändler Michel Barnier und der britische Brexit-Minister David Davis am Vormittag in Brüssel erstmals zusammen. Davis gab sich sehr zuversichtlich und versöhnlich. Man gehe positiv und konstruktiv in die Gespräche, sagte er. Ziel sei eine besondere und tiefe Partnerschaft mit der Europäischen Union.