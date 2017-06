1 / 10

Tödlicher Vorfall nahe Londoner Moschee

Ein Kleintransporter ist in London in der Nacht zu Montag in eine Menschenmenge gefahren. Die britische Polizei hat den Tod eines Mannes bestätigt. Schwer bewaffnete Polizisten sicherten die Straße im Viertel Finsbury Park im Norden Londons.

Foto: REUTERS