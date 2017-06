Russland kritisiert Trumps Wende in der Kuba-Politik

Russland hat die USA wegen ihrer Wende in der Kuba-Politik kritisiert und dem Karibik-Staat seine Solidarität zugesichert. Die neue Haltung der USA gegenüber Kuba erinnere an „die Rhetorik des Kalten Krieges“, erklärte das Außenministerium in Moskau am Sonntag.US-Präsident Donald Trump hatte am...