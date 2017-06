Helmut Kohl: Totenmesse im Dom von Speyer geplant

Der Abschied von Altkanzler Helmut Kohl nimmt allmählich konkrete Formen an. Unter anderem sei für Kohl eine Totenmesse im Dom von Speyer geplant, berichtet die „Bild am Sonntag“. Nach Informationen des Blattes soll Kohl nach einem in Straßburg vorgesehenen europäischen Staatsakt mit dem Schiff...