Angela Merkel holt sich moralische Stärkung beim Papst

Vielleicht liegt es an Gastgeschenken wie der Gesamtausgabe von Friedrich Hölderlin, den CDs mit Aufnahmen von Wilhelm Furtwängler oder, wie jetzt, den argentinischen Leckereien. Oder einfach an persönlicher Sympathie. Angela Merkel jedenfalls hat einen echten Draht zum Papst. Am Sonnabend war die...