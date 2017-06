Ein Anti-Kohl-Demonstrant von einst leistet Abbitte

Wie haben wir auf diesen Mann geschimpft! Als Helmut Kohl sich 1982 per Misstrauensvotum auf den Kanzlersessel im Bundestag und damit an die Macht wuchtete, verkörperte er für uns, die wir damals gerade über 20 waren, so ziemlich all das, was wir an der Politik verabscheuten: Provinzialität,...