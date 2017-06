Kuba: Trumps Politik zum Scheitern verurteilt

Havanna Kuba hat scharf auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Reise- und Handelsbeschränkungen reagiert. "Kuba verurteilt diese neuen Maßnahmen zur Verschärfung der Blockade, die zum Scheitern verurteilt sind", hieß es in einer im Staatsfernsehen verbreiteten offiziellen Regierungsmitteilung. Die Regierung sei dennoch willens, "respektvollen Dialog und Kooperation in Bereichen von beiderseitigem Interesse aufrecht zu erhalten". Trump hatte gestern in einer Rede in Miami den Annäherungskurs seines Amtsvorgängers Barack Obama teilweise rückgängig gemacht.

