Großer Europäer aus der Pfalz: Altkanzler Helmut Kohl ist tot

Die Deutschen werden Helmut Kohl so in Erinnerung haben: Einsdreiundneunzig groß. Die Kilos? Staatsgeheimnis. Trotz jährlichem Abspeckversuch eine Masse Macht-Mensch, der die politischen Gegner bei den „Sozen“ von der SPD und in den eigenen Reihen instinktiv „in den Büschen“ orten und vertreiben...