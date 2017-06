Ditib macht bei Anti-Terror-Demo nicht mit - Merkel enttäuscht

Köln Vor der morgen geplanten Demonstration von Muslimen gegen islamistischen Terrorismus hagelt es Kritik an der Türkisch-Islamischen Union. Dass der größte Islam-Dachverband in Deutschland nicht an der Kundgebung in Köln teilnehmen wolle, sei "einfach schade", ließ Kanzlerin Angela Merkel ausrichten. Die Ditib untersteht der türkischen Religionsbehörde. Kritiker werfen dem Dachverband vor, Sprachrohr des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu sein. Bei dem Friedensmarsch unter dem Motto "Nicht mit uns" wollen Muslime aus ganz Deutschland durch die Kölner Innenstadt ziehen.

