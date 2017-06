Düsseldorf Knapp fünf Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wollen CDU und FDP heute ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Sie waren bei den Verhandlungen schneller vorangekommen als zunächst angepeilt. Die FDP-Basis muss den Koalitionsvertrag noch per Mitgliederbefragung billigen, die CDU-Delegierten werden auf einem Landesparteitag dazu befragt. Klappt alles, soll CDU-Landeschef Armin Laschet dann am 27. Juni zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden.

