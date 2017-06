Kann die Regierung mit Geld den Terror verhindern?

An der Grenze zur Türkei endet die Reise der jungen Männer. Bulgarische Polizisten holen sie aus dem Zug, nehmen sie fest. Der Sicherheitsdienst des osteuropäischen Landes hatte offenbar einen Tipp bekommen, dass die Männer aus Hamburg unterwegs sind: über Istanbul in Richtung Syrien oder Irak. In...