US-Student Warmbier erlitt in Nordkorea "neurologische Verletzung"

Cincinnati Der aus Nordkorea freigelassene US-Student Otto Warmbier hat während seiner Haft in dem kommunistischen Land eine "ernste neurologische Verletzung" erlitten. Das sagte sein Vater Fred Warmbier in Cincinnati. Ein ausführliches Bulletin der behandelnden Ärzte wird noch heute erwartet. Warmbier war im Januar 2016 in Nordkorea festgenommen und im März zu 15 Jahren Straflager verurteilt worden. Davon verbrachte er 17 Monate in Nordkorea, ehe er am Dienstag im Koma liegend in die USA zurückgebracht wurde.

