Moskau Kremlchef Wladimir Putin hat die russische Wirtschaftskrise für überstanden erklärt. Die Rezession sei beendet, Russland sei in eine Phase des Wachstums übergegangen, sagte Putin bei seiner traditionellen Bürgersprechstunde in Moskau. Das Bruttoinlandsprodukt sei inzwischen drei Quartale in Folge gestiegen. Die Rohstoffmacht Russland leidet seit 2014 unter den Folgen niedriger Ölpreise. Westliche Sanktionen wegen der Ukraine-Krise verschärfen die Lage.

