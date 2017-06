Anschläge und Geiselnahme in Mogadischu: Mindestens 26 Tote

Mogadischu Sechs Kämpfer der Terrormiliz Al-Shabaab haben bei Anschlägen auf zwei beliebte Restaurants in der somalischen Hauptstadt Mogadischu mindestens 20 Menschen getötet. Darunter seien Zivilisten sowie Sicherheitspersonal gewesen, teilte die Polizei mit. Außerdem seien 35 Menschen verletzt worden. Nach Behördenangaben wurden auch alle sechs Angreifer getötet. Somalische Soldaten hatten am Morgen eine Geiselnahme in einem der beiden Restaurants nach elf Stunden beendet.