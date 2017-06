Umfrage: Deutsche für Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan

Berlin Eine Mehrheit von 55 Prozent der Deutschen ist für den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Das ergab eine INSA-Umfrage für die "Bild"-Zeitung. Nur jeder fünfte Befragte ist für den Verbleib der deutschen Soldaten in Afghanistan. Bei älteren Menschen sowie Anhängern von AfD und Linken war die Ablehnung einer weiteren Stationierung der Bundeswehr in dem von Gewalt gezeichneten Land am ausgeprägtesten. Bei Anhängern der Grünen und der Union ist die Zustimmung zu einem Abzug etwas niedriger.

