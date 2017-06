Alexandria In den USA sind bei Schüssen auf Politiker an einem Baseball-Spielfeld nahe der Hauptstadt Washington mindestens fünf Menschen verletzt worden, darunter der hochrangige republikanische Abgeordnete Steve Scalise. Er wurde in die Hüfte getroffen, nach Angaben seines Büros ist er in stabilem Zustand. Der Schütze wurde festgenommen. Angaben zu seiner Identität gibt es noch nicht. Der Mann soll allein gehandelt haben. Warum er anfing zu schießen, ist unklar.

