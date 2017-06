Geheimgespräche über weichen Brexit?

London Mitglieder der konservativen Regierung in Großbritannien führen einem Bericht zufolge geheime Gespräche über einen "weichen" Brexit mit der oppositionellen Labour-Partei. Die Kabinettsmitglieder wollten Premierministerin Theresa May zu Konzessionen bei der Einwanderung, der Zollunion und dem Europäischen Binnenmarkt drängen, schreibt der "Telegraph". Auch die Einrichtung einer parteiübergreifenden Brexit-Kommission soll zur Debatte stehen. May hatte vor der Wahl mit einem "harten Brexit" gedroht. Ein genauer Termin für den Brexit-Verhandlungen steht noch nicht fest.

