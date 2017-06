Ungarn übergibt Holocaustleugner Mahler an deutsche Behörden

Budapest/Berlin Die ungarische Polizei hat den Holocaustleugner Horst Mahler an die deutschen Behörden übergeben. Nach Informationen der "Potsdamer Neuesten Nachrichten" traf der 81-Jährige am Mittag mit einem Flugzeug in Berlin ein. Von dort sollte er in die Justizvollzugsanstalt Brandenburg an der Havel gebracht werden. Von der zuständigen Staatsanwaltschaft in München war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Mahler war nach Ungarn geflohen, um sich der Verbüßung einer Reststrafe wegen Leugnens des Holocausts zu entziehen.

