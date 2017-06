Macron geht nach triumphalen Wahlerfolg harte Reformen an

Paris Der historische Erfolg bei der Parlamentswahl in Frankreich gibt Staatspräsident Emmanuel Macron freie Hand für harte Reformen. Die Regierung will noch in diesem Monat ein umstrittenes Gesetz vorlegen, um das starre Arbeitsrecht zu lockern. Aus Deutschland und Europa kommt Rückenwind: "Starkes Votum für Reformen", ließ Bundeskanzlerin Angela Merkel über Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilen. Sie gratulierte Macron zum "großen Erfolg seiner Partei" im ersten Wahlgang. Macrons Mitte-Lager gewann am Sonntag aus dem Stand 32,3 Prozent der Stimmen.

