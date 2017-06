Lammert: Bemerkenswerter Wahlausgang in Frankreich

Berlin Bundestagspräsident Norbert Lammert hat den Ausgang der französischen Parlamentswahl als bemerkenswert gewürdigt. Es sei ein beispielloser Vorgang, dass sich die beiden jahrzehntelang dominierenden Parteien durch "zeitgleiche Selbstenthauptung" aus dem Rennen genommen hätten. Dadurch gebe es nun erstmals Platz für eine "organisierte bürgerliche politische Mitte" in Frankreich, sagte Lammert in Berlin. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gewann mit seiner jungen Partei aus dem Stand den ersten Wahlgang und steuert auf eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung zu.