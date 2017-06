Irlands Premier besorgt um Machtgleichgewicht in Nordirland

Dublin Irlands Premierminister Enda Kenny hat nach der britischen Parlamentswahl mit seiner Amtskollegin Theresa May über seine Sorge um das Machtgleichgewicht in Nordirland gesprochen. Er habe der britischen Regierungschefin gesagt, dass nichts passieren solle, was das Karfreitagsabkommen auf Spiel setze, schrieb Kenny auf Twitter. May verhandelt derzeit mit der nordirisch-unionistischen DUP über die Duldung einer konservativen Minderheitsregierung. Republikaner in Nordirland befürchten, dass eine Zusammenarbeit der DUP mit der Londoner Regierung den Unionisten Vorteile bringen werde.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder