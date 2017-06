Drei weitere Verdächtige nach Champs-Élysées-Anschlag

Paris Nach dem Anschlag auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Élysées haben die Behörden Ermittlungsverfahren gegen drei weitere Verdächtige eingeleitet. Die im Verlauf der vergangenen Woche Festgenommenen stehen im Verdacht, eine Rolle bei der Beschaffung des Sturmgewehrs des Angreifers gespielt zu haben, wie aus Justizkreisen bekannt wurde. Kurz vor der Präsidentenwahl in Frankreich hatte Karim C. am 21. April mit einem Kalaschnikow-Gewehr einen Polizisten erschossen. Zwei weitere Beamte und eine deutsche Passantin wurden verletzt. Die Polizei erschoss den in Frankreich geborenen Täter.

