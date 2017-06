Wagenknecht attackiert Schulz: „Zottelbart statt Raute“

Linken-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht hat die SPD scharf attackiert und klar gemacht, dass ihre Partei nur bei einem radikalen Politikwechsel für eine rot-rot-grüne Koalition zur Verfügung steht. „Wir wollen die Grundrichtung der Politik in diesem Land verändern“, sagte sie am Sonntag in...