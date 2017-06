US-Justizminister will vor Senatsausschuss aussagen

Washington US-Justizminister Jeff Sessions will in der kommenden Woche in der Russland-Affäre vor dem Geheimdienstausschuss des Senats aussagen. Das kündigte Sessions in einem Schreiben an Senator Richard Shelby an, vor dessen Ausschuss zu Haushaltsfragen er eigentlich am Dienstag erscheinen wollte. Angesichts der Berichte zu den jüngsten Aussagen des früheren FBI-Chefs James Comey müsse er diese Fragen nunmehr "in einem angemessenen Forum ansprechen", entschuldigte sich Sessions vorab für sein Fernbleiben bei Shelby. Er kündigte stattdessen seine Aussage vor dem Geheimdienstausschuss am Dienstag an.

