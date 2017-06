Gysi: In der Regierung kann die Linke wirksamer sein

Hannover (dpa) – Der Vorsitzende der Europäischen Linken, Gregor Gysi, hat seine Partei dazu aufgerufen, im Bundestagswahlkampf eine Regierungsbeteiligung anzustreben. "Auch in der Opposition ist man wirksam, kann man den Zeitgeist verändern. Aber in der Regierung können wir wirksamer und schneller etwas tun", sagte er auf dem Parteitag in Hannover. "Auch für eine andere Europäische Union brauchen wir eine andere Bundesregierung." Die einzige realistische Regierungsoption für die Linke ist eine Koalition mit SPD und Grünen. Nach allen aktuellen Umfragen hat Rot-Rot-Grün aber keine Mehrheit.