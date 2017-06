Michael Groschek ist neuer Chef der NRW-SPD

Duisburg Einen Monat nach der verlorenen Landtagswahl hat die SPD in Nordrhein-Westfalen einen neuen Landesvorsitzenden gewählt. Nachfolger von Hannelore Kraft an der Spitze des mitgliederstärksten SPD-Landesverbands ist der scheidende Bauminister Michael Groschek. Auf einem außerordentlichen Landesparteitag in Duisburg wurde er mit rund 86 Prozent der 411 gültigen Stimmen gewählt. 353 Delegierten stimmten für Groschek, 43 gegen ihn, 15 enthielten sich. Eine Stimme war ungültig. Groschek war von 2001 bis 2012 bereits Generalsekretär der Landes-SPD.

