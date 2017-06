Doha In der Krise am Golf sehen sich die arabischen Staaten durch die Kritik von US-Präsident Donald Trump an Katar in ihrer harten Haltung bestätigt. Trump hatte Katar vorgeworfen, ein langjähriger Unterstützer von Terrorismus zu sein. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain begrüßten die Aussage. Mehrere arabische Staaten hatten Anfang der Woche ihre diplomatischen Beziehungen zu dem Wüsten-Emirat Katar abgebrochen, den Luftverkehr gestoppt und die Grenzen geschlossen.

