Feuer bei der Linkspartei – 3000 Wahlplakate verbrannt

Im Hinterhof des Büros der Partei Die Linke in Düsseldorf hat die Feuerwehr einen Brand gelöscht. Nach Angaben der Polizei vom Samstag brannte am Freitagabend eine Palette mit Wahlplakaten, ein daneben stehendes Auto sei in Mitleidenschaft gezogen worden.Im Vorderhaus befinden sich nach Angaben der...