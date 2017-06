Linke versucht sich an Regierungsfähigkeit auch im Bund

Die Linke will sich auf ihrem Parteitag an diesem Wochenende als Regierungspartei präsentieren. Parteichefin Katja Kipping erteilte internen Forderungen nach einem reinen Oppositionswahlkampf eine Absage. „Wir wollen das Land und Europa verändern“, sagte Kipping am Freitagabend in Hannover. „Machen...