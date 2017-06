Muslime wollen zu Tausenden gegen Terror demonstrieren

Foto: imago stock&people / imago/IPON

Junge muslimische Frauen mit Kopftuch und Kerzen bei einer Kundgebung in Gedenken an den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin. Zu einer Demo in Köln „Nicht mit uns“ gegen Terror haben die Organisatoren Tausende Teilnehmer angemeldet. Foto: imago stock&people / imago/IPON