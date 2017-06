Linke will Merkel-Politik beenden - Streit um Wahlkampfkurs

Hannover Die Linke zieht mit dem Ruf nach einer grundlegenden Neuausrichtung der Politik in den Bundestagswahlkampf. "Wir machen inhaltliche Angebote für einen Politikwechsel", sagte Linken-Chefin Katja Kipping zum Start des Bundesparteitags in Hannover. "Wir wollen, dass die unsoziale Politik von Merkel, Schäuble und Seehofer beendet wird", sagte Kipping der dpa. Bis Sonntag will die Linke ihr Wahlprogramm beschließen. Erwartet werden Kontroversen darüber, ob die Linken hohe Hürden vor einer möglichen Regierungsbeteiligung im Bund aufstellen oder sich regierungsbereit zeigen.