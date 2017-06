Desaströse Nacht für May - "Hung Parliament" mit Patt droht Bei der Parlamentswahl in Großbritannien könnte Regierungschefin Theresa May Prognosen zufolge vor dem Verlust der absoluten Mehrheit stehen. May sagte am frühen Freitagmorgen zunächst nur, sie wisse, dass das Land eine Periode der Stabilität brau...