Großbritannien: May gewinnt die Wahl - deutliche Verluste

Bei der Parlamentswahl in Großbritannien könnte Regierungschefin Theresa May Prognosen zufolge vor dem Verlust der absoluten Mehrheit stehen. May sagte am frühen Freitagmorgen zunächst nur, sie wisse, dass das Land eine Periode der Stabilität brau...

Bei der Parlamentswahl in Großbritannien könnte Regierungschefin Theresa May Prognosen zufolge vor dem Verlust der absoluten Mehrheit stehen. May sagte am frühen Freitagmorgen zunächst nur, sie wisse, dass das Land eine Periode der Stabilität brau...

Desaströse Nacht für May - "Hung Parliament" mit Patt droht Bei der Parlamentswahl in Großbritannien könnte Regierungschefin Theresa May Prognosen zufolge vor dem Verlust der absoluten Mehrheit stehen. May sagte am frühen Freitagmorgen zunächst nur, sie wisse, dass das Land eine Periode der Stabilität brau...

Schlappe für die Premierministerin: Die konservative Partei von Premierministerin Theresa May hat die Parlamentswahl in Großbritannien gewonnen. Eine absolute Mehrheit verfehlte die Partei nach Angaben der BBC und der Nachrichtenagentur Reuters aber und ist nun auf einen Koalitionspartner angewiesen. Die Wahlbeteiligung wird aktuell mit 68,6 Prozent angegeben – so hoch war sie seit 1997 nicht mehr.

Die Tories haben laut BBC und Reuters nach Auszählung von fast allen 650 Wahlkreisen keine Chance mehr, die Marke von 326 Sitzen zu knacken. Damit gibt es in Großbritannien ein sogenanntes „hung parliament“, also keine eindeutige Mehrheitspartei und damit ein politisches Patt. In der Regel sorgt das Mehrheitswahlrecht in Großbritannien für klare Verhältnisse. Ein solches „hung parliament“ gab es in Großbritannien zuletzt 2010.

Es könnte eine neue Wahl geben

Dem Land steht damit kurz vor Beginn der Verhandlungen über den EU-Austritt eine komplizierte Regierungsbildung bevor. Wenn keine Minderheitsregierung oder Koalition möglich ist, könnte es eine neue Wahl geben. Auch Mays politische Zukunft steht infrage.

Die britischen Premiers seit 1940 1 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 Winston Churchill war von 1940 bis 1945 Premierminister und führte Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg. Seit 1940 haben 12 Männer und zwei Frauen das Amt des britischen Premiers bekleidet. Wir stellen alle Kandidaten vor. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 Clement Richard folgte Churchill behütet. Foto: imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 Er war von 1945 bis 1951 der britische Premier. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 Der konservative Sir Winston Churchill kam 1951 bis 1955 das zweite Mal zum Zug. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 Anthony Eden war von 1955 bis 1957 Premierminister des Vereinigten Königreichs. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 Harold Macmillian war von 1957 bis 1963 ranghöchster Minister der Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Foto: imago/ZUMA/Keystone Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 Sir Alec Douglas-Home war lediglich 363 Tage im Amt – von 1963 bis 1964. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 Harold Wilson – umringt von den „Beatles“ – war zwischen Oktober 1964 und 1970 Premierminister. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 Edward Heath wurde am 20. Juni 1970 gewählt. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 Der konservative Politiker blieb bis 1974 im Amt. Foto: imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 Harold Wilson wurde im März 1974 zum zweiten Mal zum britischen Premier gewählt. Er blieb bis März 1976 im Amt. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 James Callaghan war von 1976 bis 1979 Premierminister. Foto: imago/ZUMA/Keystone Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 Margaret Thatcher wurde 1979 als erste Frau in das Amt gewählt. Foto: imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 „Die Eiserne Lady“ übte ihr Amt ohne Unterbrechung und länger als jeder andere britische Premierminister des 20. Jahrhunderts aus – bis 1990. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 John Major folgte Margaret Thatcher im November 1990. Er blieb bis 2007. Foto: imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 Tony Blair war von 1994 bis 2007 Vorsitzender der Labour-Partei und ... Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 ... von 1997 bis 2007 dann der britische Premier. Foto: imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 Gordon Brown war von Juni 2007 bis Mai 2010 Premierminister des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland – sowie Vorsitzender der Labour-Partei. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 David Cameron bekleidete das Amt vom 11. Mai 2010 bis zum 13. Juli 2016. Er trat zurück, nachdem die britischen Wähler sich für den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union entschieden hatten. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 20 Die britischen Premiers seit 1940 Theresa May wurde am 13. Juli zur britischen Premierministerin gewählt. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Premierministerin hatte die vorgezogene Wahl im April mit dem Ziel ausgerufen, die Regierungsmehrheit ihrer Partei im Unterhaus zu vergrößern und sich mehr Rückhalt für die Verhandlungen über den EU-Austritt zu schaffen.

Corbyn fordert May zum Rücktritt auf

Ihr Herausforderer Jeremy Corbyn, dessen Labour-Partei stark zulegen konnte, forderte die Regierungschefin noch in der Nacht zum Rücktritt auf . Sie habe Stimmen, Sitze und Vertrauen verloren, sagte er. Das sei genug, um „zu gehen und Platz zu machen für eine Regierung, die wirklich alle Menschen dieses Landes repräsentiert.“ May will sich um 11 Uhr deutscher Zeit äußern.

Für die politische Zukunft Großbritanniens gibt es damit mehrere Optionen. Die Konservativen können sich um eine Koalition bemühen, wobei die Chancen dafür angesichts tiefgehender Meinungsverschiedenheiten eher gering sind. Als Alternative könnten die Tories auch eine Minderheitsregierung bilden und auf die Unterstützung anderer Parteien in Einzelfragen setzen. Möglich wäre aber auch eine von der Labour-Partei angeführte Koalition, denn sie ist in mehreren Positionen näher an den anderen Parteien als die Konservativen. Funktionieren alle diese Möglichkeiten nicht, stünde Großbritannien vor Neuwahlen.

'Cor blimey!' General election UK front pages – in pictures https://t.co/7igG1P6rhO pic.twitter.com/gBvkMpu9jg — Joanna Ruck (@joannaruck) 9. Juni 2017

Schwierige Brexit-Verhandlungen

Schwieriger dürften auf jeden Fall die Brexit-Verhandlungen werden. Die Konservativen setzten auf einen harten Schnitt mit der Europäischen Union (EU), benötigten dafür aber eine klare Mehrheit im Parlament und darauf basierend ein klares Verhandlungsmandat. Die ist nun nicht mehr gegeben.

Eine erste Prognose nach Schließung der Wahllokale am Donnerstagabend hatte die Tories bereits als stärkste Kraft, aber ohne Regierungsmehrheit gesehen. Hochrechnungen im Laufe der Nacht korrigierten die Zahl der Sitze zwar etwas nach oben, die Marke von 326 Sitzen konnten die Konservativen aber nicht erreichen. (sdo/dpa/rtr)

Mehr in Kürze.