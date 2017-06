Briten-Wahl: Jeremy Corbyn fordert Theresa May zum Rücktritt auf

So geht es jetzt weiter mit dem Brexit Brexit: Schon in wenigen Tagen beginnen die Verhandlungen. Diese drei Problempunkten werden heiß diskutiert.

London Theresa May verliert in Großbritannien die absolute Mehrheit. Politiker sehen sie schon gescheitert. Das sind die Reaktionen zur Wahl.

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat Premierministerin Theresa May angesichts der Zitterpartie bei der Parlamentswahl zum Rücktritt aufgefordert. Sie habe mit ihren Konservativen Sitze, Stimmen, Unterstützung und Vertrauen verloren, sagte der Altlinke in der Nacht zum Freitag. „Das ist wirklich genug, um zu gehen und Platz zu machen für eine Regierung, die wirklich alle Menschen dieses Landes repräsentiert.“

Zum Abschneiden seiner Labour-Partei gibt sich Corbyn zuversichtlich. „Was immer das endgültige Ergebnis sein wird, unser positiver Wahlkampf hat die Politik zum Besseren verändert“, teilte er per Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Theresa May wirkt blass

Premierministerin May sagte nach der Verkündung des Wahlergebnisses in ihrem Wahlkreis Maidenhead, das Land brauche nun eine Phase der Stabilität. Die konservative Partei werde voraussichtlich als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgehen, sagte die 60-Jährige. Die konservative Abgeordnete Anna Soubry fordert May auf, „über ihre Position nachzudenken“.

Whatever the true result, the Conservative party needs a leader that believes in Brexit. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 8. Juni 2017

Ex-Finanzminister George Osborne bezeichnet die Prognose für May und ihre Konservativen als „komplett katastrophal“. Der ehemalige Chef der EU-feindlichen Partei Ukip, Nigel Farage, schrieb am Donnerstagabend nach der ersten Prognose zur britischen Unterhauswahl auf Twitter: „Wie auch immer das wirklich ausgeht, die Konservativen brauchen einen Anführer, der an den Brexit glaubt.“

Sturgeon feiert sich als Siegerin

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon sieht die Schottische Nationalpartei (SNP) trotz starker Verluste dagegen als Siegerin der Parlamentswahl in Großbritannien . Für die britische Premierministerin Theresa May sei das Ergebnis dagegen ein Desaster, sagte Sturgeon der BBC nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen.

Unruhe macht sich derweil unter EU-Politikern breit. „Die Zeit für eine vernünftige Aushandlung des britischen EU-Austrittes wird angesichts der unklaren Führungssituation sehr knapp“, sagte der Grünen-Europachef Reinhard Bütikofer. Der CDU-Abgeordnete und Brexit-Experte Elmar Brok bezeichnete Mays Autorität als schwer beschädigt. „Für die Verhandlungen wird es jetzt sehr spannend“, erklärte er.

Spannende Unterhauswahlen in Großbritannien - ein Mandat für Frau May und die Tories ist das nicht gerade. Achtungserfolg für Labor! — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) June 9, 2017

Der SPD-Politiker Ralf Stegner twitterte am Morgen: „Spannende Unterhauswahlen in Großbritannien – ein Mandat für Frau May und die Tories ist das nicht gerade. Achtungserfolg für Labor!“

(bekö/dpa)