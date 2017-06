Verhandlungen über "Jamaika"-Koalition in Kiel werden fortgesetzt

Kiel CDU, Grüne und FDP in Kiel verhandeln heute weiter über die Bildung einer "Jamaika"-Koalition für Schleswig-Holstein. Die Gespräche waren wegen Differenzen für einen Tag ausgesetzt worden. Nun sollen sie in einer kleinen Sechserrunde fortgesetzt werden. Gestern hatte es zeitweise nach einem Scheitern der Verhandlungen ausgesehen. Auslöser waren zahlreiche Änderungswünsche der Grünen an einem Papier zu Wirtschaft und Verkehr, auf das sich die gemeinsame Arbeitsgruppe von CDU, Grünen und FDP bereits geeinigt hatte.